"Найголовніше, що всі живі-здорові. Гравці підходять до матчу в гарному настрої і розуміють всю важливість цієї гри. Думаю, для нас і Львова це гра за шість, за дев'ять очок.

Львів – Інгулець: анонс матчу УПЛ

Футболісти – професіонали, у нас вже всі досвідчені хлопці, вони розуміють, що з однією перемогою в УПЛ робити нічого. Потрібно робити наступний крок для того, щоб перемагати і в матчах, що залишилися, набирати очки", – поділився Лавриненко в коментарі Футбол News.

Зазначимо, що Інгулець в минулому турі здобув першу перемогу в УПЛ, обігравши Олімпік (2:1), завдяки якій підопічні Лавриненка набрали 10 очок та розташувались на 10 місці.

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