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З нової форми збірної України зникло гасло "Слава Україні"

13:38 - Читать на русском
З нової форми збірної України зникло гасло "Слава Україні"
Збірна України / УАФ

Суперечливий дизайн нової форми підопічних Андрія Шевченка викликав незадоволення серед вболівальників.

Нещодавно Українська асоціація футболу презентувала новий варіант форми, у якій "синьо-жовті" виступатимуть у поточному році починаючи з матчів Ліги націй.

Збірна України презентувала новий комплект форми

Попри доволі суперечливу відеопрезентацію екіпірування виробник похизувався інноваційним дизайном – сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

У мережі вже з'явились фото нової форми, які викликали шквал критики. Як виявилось, з футболок зникло гасло "Слава Україні!", яке було центральним елементом попереднього дизайну форми.

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Попередній варіант форми збірної України:

А так виглядає свіже екіпірування:

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Теги
Футбольна форма Україна Україна Збірна України
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