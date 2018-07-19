Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть Серію А замість Ла Ліги

Телеканали Футбол 1/2 з нового телевізійного сезону будуть транслювати Серію А. Про це розповів директор каналів Олександр Денисов.

"Коли ми не домовилися про продовження контракту трансляції матчів з Ла Лігою. Вже наступного дня я був в офісі Серії А. Ми досить швидко обговорили всі умови і підписали контракт. Це сталося ще три місяці тому, коли ніхто навіть не міг уявити собі, що Роналду виявиться в Ювентусі.

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Серія А фактично ідентична Ла Лізі за тимчасовими слотами матчів і заходить в нашу суботню і недільну сітку мовлення. Є вечірні матчі і денні. Тому передбачений мікст між Серією А, УПЛ та АПЛ.

Коментатори? Незважаючи на те, що Роберто Моралес і Авраам Кампомар є експертами в іспанському футболі, стресу не відбулося. Вони абсолютно в темі італійського футболу.

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До слова, коли йшли до підписання контракту з Серією А, запитували у деяких сайтів інформацію про інтерес до чемпіонату Італії і Ла Ліги. Інтерес практично ідентичний. Думаю, м'язова пам'ять наших уболівальників відсилає до дитинства, коли матчі чемпіонату Італії, особливо за участю Андрія Шевченка, широко транслювалися. У Серії А є п'ять-шість топ-клубів: Ювентус, римське дербі, міланське дербі, Наполі з Анчелотті, Фіорентина. Буде цікаво", – розповів Денисов в коментарі Footboom.