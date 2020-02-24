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З нього виросте хороший воротар, – Бондар оцінив виступ юного дублера Пятова у матчі з Десною

14:58 612 Читать на русском
З нього виросте хороший воротар, – Бондар оцінив виступ юного дублера Пятова у матчі з Десною
Анатолій Трубін / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар підсумував матч проти Десни, відзначивши виступ голкіпера "гірників" Анатолія Трубіна.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Налаштовувалися на важку гру. Адже і в минулому матчі з Десною у центральних захисників було чимало роботи. У команді суперника зібрані швидкі хлопці. Але в цілому вважаю, що ми більш-менш впоралися.

Марлос прокоментував епізод зі скасованим голом Десни після застосування VAR

Епізод зі скасованим голом Десни? Чесно кажучи, не бачив цей момент. Було скупчення гравців.

Чи було комфортно грати з Трубіним у воротах? Спасибі йому, він виручив нас. Також підказував, щоб не втрачали своїх гравців. Думаю, з нього виросте хороший воротар", – цитує Бондаря Footboom.

Зазначимо, що для 18-річного Трубіна вчорашній матч з Десною був дебютним у поточному розіграші УПЛ.

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Теги
Шахтар Шахтар Валерій Бондар Валерій Бондар Анатолій Трубін Анатолій Трубін Шахтар - Десна
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