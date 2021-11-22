"Зараз товаришую із Марлосом, Мораєсом, Аланом Патріком. З цими хлопцями завжди можна порозмовляти російською, вони вільно володіють нею. Дружимо давно, тем для розмови ніколи не бракує.

Аплодисменти, сльози, футболка на пам'ять: як Шахтар попрощався з Дентінью

Не можу сказати, що я плакав після останнього матчу Дентінью, але направду стало дуже сумно. Він – бразилець, ми не були великими друзями за межами поля, але знаю, що він – дуже хороший хлопець. Вихований, чесний, ніколи не образить. У Шахтарі ми провели багато років, тому прикро, коли такі люди покидають клуб. Але це – футбольне життя.

Я завжди називав його "Джокером". Вистачало матчів, у яких Дентінью виходив на заміну і забивав. У нього є ось це гольове чуття. Попри низку травм, які його спіткали у Шахтарі, виходив на поле і робив результат, запам’ятовувався корисними діями. Мати такого футболіста – важливо для будь-якої команди", – сказав Кривцов в інтерв'ю "Футбол 24".

Читайте повну версію інтерв'ю: "Не чекаю, щоб привітатися з Луческу": Сергій Кривцов – про агресивну Боснію, процеси у Шахтарі і трансфер у Дженоа