Півзахисник "Фурії Рохи" Серхіо Бускетс поділився емоціями від погрому словаків (5:0) на Євро-2020 та не забув згадати про команду Хорватії.

"Мені сподобалася гра. Якраз перед тим, як мене замінили, я відчув дискомфорт в литковому м'язі. Сподіваюся, я зможу ще зіграти за цю команду. Сьогодні я повернувся, і це вже був крок вперед. Тепер я хочу бути готовим до наступних матчів.

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Хорватія стала грати інакше, тому що пішло кілька ветеранів, але у них є дуже талановиті молоді гравці. У поєднанні з досвідченими футболістами і чудовим тренером це дає сильну команду. Але ми теж сильні, з нами нелегко впоратися", – цитує Бускетса офіційний сайт УЄФА.

До слова, Іспанія вийшла у плей-офф із другого місця групи Е і в 1/8 фіналу зіграє саме з Хорватією.

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