Оспіталетто у своєму Instagram оголосив про підписання контракту з українцем Владиславом Нагрудним. Він починав свою кар'єру в Італії в Мілані U-14, звідки перебрався до Кремонезе. У минулому сезоні він виграв зі своєю командою чемпіонат серед Прімавер 2: в 32 матчах Нагрудний забив 4 голи і оформив 1 асист.

"Я дуже радий, що Оспіталетто вибрав мене для посилення атакувальної лінії. Я буду доступний в будь-якій ролі і постараюся допомогти команді. Чекаю з нетерпінням, коли вийду на поле. Зроблю все можливе для досягнення мети разом з командою. Я викладуся на повну", – зазначив Владислав.

Додамо, що за підсумками минулого сезону Оспіталетто виграв свою групу в італійській Серії D та піднявся до Серії С (третій дивізіон).

