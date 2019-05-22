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"З Михайличенком та Калітвінцевим буде те саме": Сабо став на захист Хацкевича

10:05 2022 Читать на русском
"З Михайличенком та Калітвінцевим буде те саме": Сабо став на захист Хацкевича
Йожеф Сабо / соцмережі

Футбольний експерт Йожеф Сабо прокоментував роботу Олександра Хацкевича у київському Динамо.

"Я б не чіпав Хацкевича. Нехай працює. Він цілий рік займався з молоддю, і що тепер? Замість нього прийде інший тренер – Михайличенко або Калітвінцев, і все буде так само... Якщо і змінювати наставника, то потрібно запрошувати знаменитого іноземця", – цитує Сабо Команда 1.

Хацкевич – один з претендентів на посаду головного тренера Рубіна

Контракт Хацкевича з Динамо завершується наприкінці сезону 2018/19. Білорус разом із командою за 2 роки здобув лише Суперкубок України-2018, а також двічі вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

За інформацією ЗМІ, кияни наразі розглядають кандидатури Олексія Михайличенка, Юрія Калітвінцева та іноземних фахівців.

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Теги
Трансфери Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Трансфери чемпіонату України Юрій Калітвінцев Юрій Калітвінцев Трансфери Динамо Київ Олексій Михайличенко Йожеф Сабо
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