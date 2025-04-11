Головний тренер Ліона Паулу Фонсека прокоментував свою дискваліфікацію на 9 місяців за те, що він накричав на арбітра, який вилучив його.

"Найскладніше – це заборонити контактувати з гравцями перед матчами, під час матчів, у перерві матчів. Стало важче керувати справами. Але ми добре організовані й добре підготувалися. Навіть коли я далеко, все йде дуже добре.

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Звичайно, те, що я зробив, було неправильним, і я повинен заплатити за це. Але я кричав на арбітра, я не мав жодного контакту з ним і не вчиняв насильства. Вони хочуть зробити з мене показовий приклад для французького футболу. Думаю, я плачу не за те, що зробив, а за той момент, у якому ми перебуваємо. Але я не повинен бути прикладом, я повинен просто заплатити за те, що я зробив.

Це несправедливо, але ми боремося проти цього рішення, і я вірю, що все може змінитися. Це важко зрозуміти, коли ми бачимо стільки таких ситуацій у всіх країнах, і ніхто не отримав покарання як я", – цитує Фонсеку The Guardian.

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