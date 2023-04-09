Уругваєць вдарив Алехандро Баєна після матчу з Вільяреалом (2:3). Причиною нібито були слова про сина, який міг не народитись. Гравець "Жовтої субмарини" це заперечує.

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Річ у тім, що на початку року дружина Вальверде Міна Боніно була близька до втрати дитини під час вагітності, але, на щастя, все завершилось добре. Сьогодні, коли вся футбольна Іспанія говорить про цей скандал, жінка знову заговорила.

"Це останнє, що я збираюсь написати. Але для мене це тортури знову переживати це все, ставити під сумнів дати чи новини. Тоді вже було загальновідомо, що з моєю вагітністю щось не так. Межа доходить до болю.

З мене досить того, що вони приходять і розпитують про терміни здоров'я дитини, яку я чекаю. Попри все, від щирого серця я не бажаю нікому пережити подібну ситуацію", – цитує Боніно Marca.

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