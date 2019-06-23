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З ліжка в басейн: де Йонг похизувався розкішним відпочинком перед новим сезоном Прімери

22:46 184 Читать на русском
З ліжка в басейн: де Йонг похизувався розкішним відпочинком перед новим сезоном Прімери
Френкі де Йонг / Фото ФК Барселона

Новачок Барселони Френкі де Йонг насолоджується відпочинком перед важким сезоном.

Френкі де Йонг провів важкий сезон в Аяксі та вирушив на заслужений відпочинок на Сейшельських островах.

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Молодий талант опублікував відео, на якому виконує стрибок з ліжка в басейн на фоні красивої місцевої природи.

Нагадаємо, Барселона офіційно домовилася з Аяксом про трансфер де Йонга за 75 млн євро.

В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів де Йонг провів 31 матч, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Аякс Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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