З Кулачем, Бурдою та Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22
Кияни визначились зі списком гравців, на яких робитимуть ставку у чемпіонаті України.
Динамо заявило 25 футболістів для участі у внутрішніх змаганнях в сезоні 2021/22, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Де Пена відмовився продовжувати контракт з Динамо, – джерело
Список "А" виглядає наступним чином:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко.
Захисники: Денис Попов, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Жерсон Родрігес, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Сідклей.
Нападники: Ерік Рамірес, Владислав Кулач, Артем Бєсєдін, Ілля Шкурін, Денис Антюх.
До слова, у список "Б" потрапили воротар Руслан Нещерет, захисники Ілля Забарний і Олександр Сирота, хавбек Назар Волошин і нападник Владислав Супряга.
Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло