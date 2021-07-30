Кияни визначились зі списком гравців, на яких робитимуть ставку у чемпіонаті України.

Динамо заявило 25 футболістів для участі у внутрішніх змаганнях в сезоні 2021/22, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Де Пена відмовився продовжувати контракт з Динамо, – джерело

Список "А" виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко.

Захисники: Денис Попов, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Жерсон Родрігес, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Сідклей.

Нападники: Ерік Рамірес, Владислав Кулач, Артем Бєсєдін, Ілля Шкурін, Денис Антюх.

До слова, у список "Б" потрапили воротар Руслан Нещерет, захисники Ілля Забарний і Олександр Сирота, хавбек Назар Волошин і нападник Владислав Супряга.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло