"З красуні перетворилася на потвору": дівчина Шабанова еротичними танцями у вбранні жінки-кішки підірвала мережу
06:30 - Читать на русском
Юліана, дівчина захисника Динамо Артема Шабанова, похизувалась своїм вмінням танцювати – заворожуюче видовище.
Юліана приміряла на себе образ жінки-кішки та виконала дуже гарячий танок, опублікувавши його в Instagram.
Допис до відео вийшов досить незвичним – у ньому дівчина написала, що вона "з красуні перетворилася на потвору".
Зазначимо, що Шабанов зустрічається із красунею вже близько двох років. До слова, оборонець провів за Динамо лише 2 поєдинки у поточному сезоні.
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