Юліана приміряла на себе образ жінки-кішки та виконала дуже гарячий танок, опублікувавши його в Instagram.

Допис до відео вийшов досить незвичним – у ньому дівчина написала, що вона "з красуні перетворилася на потвору".

Зазначимо, що Шабанов зустрічається із красунею вже близько двох років. До слова, оборонець провів за Динамо лише 2 поєдинки у поточному сезоні.

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