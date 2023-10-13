"Думаю, про специфіку гри Північної Македонії краще запитувати у головного тренера. Я виходжу на поле й виконую те, про що мене просить тренер. У них дуже хороша лінія атаки, вони полюбляють діяти на контратаках. Думаю, вони будуть грати саме так, у такий же спосіб, як грали проти нас останній матч.

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Я згоден з тренером, що наступний матч – завжди найважливіший. Якщо ми не будемо брати три очки в кожній грі, то буде важко боротися за вихід з групи.

Якщо ми з Мудриком майже рік граємо разом на одному фланзі, то він вже й не такий новий партнер... Намагаємося з Михайлом налагодити взаємозв'язки. З кожним збором у нас це виходить все краще як на полі, так і поза його межами. Все відбувається добре", – сказав Миколенко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

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