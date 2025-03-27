"Я знайшов себе. Мені потрібно було знайти себе і стати щасливим. Мені також було необхідно, щоб моя сім'я була щаслива. З кожним днем я розумію, що це було найкраще рішення, яке я міг прийняти. Мені подобається місто, клуб і все інше.

Онана відмовився від вигідної пропозиції із Саудівської Аравії

Севілья дуже схожа на Бразилію завдяки сонцю, їжі та людям. Це все важливо для мене, людини, яка до цього звикла", – сказав Антоніо в інтерв'ю DAZN.

Контракт Антоні з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2027 року, але "червоні дияволи" мають намір продати бразильця, якого у 2022 році придбав у Аякса за 95 млн євро.

Бетіс вирвав перемогу над Леганесом після 0:2 у першому таймі, Атлетік дотиснув Севілью