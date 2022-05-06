Екс-форвард Динамо і збірної України не надає великого значення словам Даші Астаф'євої на свою адресу.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю модель та співачка Даша Астаф'єва розповіла, що Артем Мілевський вимагав безкоштовну порцію супу для себе і своїх друзів у київському ресторані, де вона волонтерить.

Мілевський оскандалився у ресторані, де волонтерить Астаф'єва: "На бухло є гроші, а за суп заплатити не можеш?"

Колишній нападник, який у 2021-му завершив кар'єру гравця, у соцмережах коротко прокоментував слова Астаф'євої. На питання одного з підписників, чи Артем таки поїв суп, той відповів наступне:

"Так, б*я, з калашем прийшов і вимагав суп. Блін, навіть не хочу про це говорити", – написав Мілевський в Instagram.

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