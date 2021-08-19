Форвард Десни Денис Безбородько поділився емоціями від співпраці на футбольному полі з Євгеном Хачеріді, який, за чутками, от-от має підписати контракт з чернігівцями.

"Неймовірний досвід у чоловіка! Важко з ним на тренуваннях: обіграти "один на один" практично нереально.

Лідер Десни став на захист Монзуль, яка показала дві червоні картки гравцям СК Дніпро-1

І це при тому, що, за його словами, 5-6 останніх місяців він не грав у футбол. Вважаю, Хачеріді стане для Десни колосальним підсиленням. Ми будемо тільки раді, якщо він залишиться з нами", – зазначив Безбородько в інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, після 4-х турів Десна йде першою у турнірній таблиці УПЛ, набравши максимум очок. В свою чергу Денис поділяє першу сходинку бомбардирського рейтингу разом Артемом Довбиком і Русланом Степанюком – у всіх трьох в активі по чотири голи.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Виходимо, а за 20-30 км стріляють "Градом": джокер із Чернігова починав у Шахтарі, шокований МЮ і рветься забити Динамо