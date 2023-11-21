"У першому таймі нам більше доводилося захищатися, але в кінцівці ми зуміли створити моменти. До фінального свистка ми виклалися по максимуму і з гордістю йдемо в плей-офф.

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Після фінального свистка ми подякували нашим уболівальникам за їхню велику допомогу. Вони приїхали сюди з усієї Європи і були неймовірними. Тепер у нас є час підготуватися до плей-офф якнайкращим чином. Якщо всі будуть здорові, у нас будуть хороші шанси на успіх", – цитує Степаненка офіційний сайт УЄФА.

Збірна України фінішувала на третьому місці в групі С, пропустивши вперед збірну Італії лише завдяки перевазі підопічних Спаллетті в особистих зустрічах – команди набрали однакову кількість очок (по 14).

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