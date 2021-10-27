"Настав час сказати дещо дуже особисте. Я футболіст і я гей. Зростаючи, мені доводилось це приховувати, щоб не бути приниженим. Боявся бути приниженим просто тому, що я гей. Ти приховуєш своє справжнє єство, щоб не втратити дитячу мрію. Все, чого я бажаю – грати у футбол і бути прийнятим, як усі інші.

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Я втомився намагатися показувати свої найкращі здібності і жити цим фальшивим життям, приховувати свої почуття. Це дуже важко, я нікому не побажаю такого досвіду. Я думав, що люди будуть думати про мене інакше, коли все дізнаються. Вони почнуть ставитись до мене по-іншому. Вони могли б говорити про мене погані речі чи висміювати мене.

Але це не так. Я побачив реакцію своїх близьких, коханих, партнерів, тренерів – це просто фантастика! Вони змусили мене задуматися, чому я приховував це так довго. Тепер я хочу надихати і показувати іншим людям – це нормально бути геєм і грати у футбол. Ти маєш право бути собою, не треба вдавати іншого. Я – Джош Кавалло, я футболіст і я з гордістю публічно заявляю, що я гей", – записав відеозвернення 21-річний хавбек. Sky Sports додає, що зараз це єдиний відкритий гей серед професіональних гравців найвищих дивізіонів.

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