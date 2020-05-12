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"З Фонсекою ніколи не говорив, а Каштру навіть не бачив": захисник Шахтаря – про комунікацію з наставниками "гірників"

08:27 882 Читать на русском
"З Фонсекою ніколи не говорив, а Каштру навіть не бачив": захисник Шахтаря – про комунікацію з наставниками "гірників"
Валерій Бондаренко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко, який на правах оренди виступає за португальську Віторію Гімараєш, розповів про свої перспективи у донецькому клубі.

"Хотів грати в основному складі Шахтаря, але так як отримав травму на зборах і пропустив основний етап підготовки, мені не вдалось закріпитися. З Фонсекою я навіть жодного разу не говорив, тому не можу сказати, яка він людина.

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З Луїшем Каштру мені також не вдалося поспілкуватися, я його навіть в обличчя не бачив. Термін моєї оренди в Віторії добігає кінця, а про продовження оренди ніхто питання не піднімав. Що стосується повернення в Шахтар, у них вже є чотири центральні захисники, ще одного вони купили, а це про щось говорить. У поточній ситуації у світі складно говорити про те, що нас чекає далі і яка команда чекає мене. Я б хотів грати в футбол", – сказав Бондаренко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Валерій дебютував у професіональному футболі у складі київського Арсенала у 2012 році. У січні 2019-го став гравцем Шахтаря, звідки в липні того ж року перейшов на правах оренди у португальську Віторію Гімараєш.

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