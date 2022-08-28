"Якщо порівнювати з Шахтарем, суперниками киян є команди, скажімо так, слабші. Я думаю, що динамівці мають шанс поборотися за другу сходинку. З Фенербахче будуть зовсім інші ігри, порівняно з кваліфікацією Ліги чемпіонів. Тоді турецька команда теж була десь не зіграною.

"Потрібно ще раз довести Фенербахче, що Динамо сильніше": форвард киян зізнався, з ким хотів зіграти у Лізі Європи

Фенербахче має зірок. Склад команди зі Стамбула набагато сильніший за склад Динамо. За виконавцями та за всіма складовими турки краще виглядають. На даний момент структура клубу у Фенербахче краща. Але так вийшло, що вони десь були незіграними та сирими, бо прийшли нові гравці. І в цьому протистоянні Динамо, скажімо так, і заслужило на перемогу, і пощастило їм, що вони пройшли Фенербахче. У груповому раунді Ліги Європи у стамбульців буде зовсім інша команда, і це будуть зовсім інші ігри. Не варто думати, що ми пройшли Фенербахче і ми знаємо, як з цією командою грати. Так, ми знаємо, але це будуть зовсім інші ігри, в яких буде дуже складно.

Щодо кіпріотів... Я думаю, що СК Дніпро-1 мав пройти цю команду. У хороші часи дніпряни мали обігравати АЕК із Ларнаки. Але цього разу не склалося. Кіпріоти мене не вразили. Я думаю, що Динамо під силу вдало зіграти з АЕКом. Чесно кажучи, у цих матчах я від киян чекаю лише на перемог.

Ренн – це команда з чемпіонату Франції. Фенербахче та Ренн – це два топ-клуби, з якими дуже складно грати. Рік чи два тому я сказав би, що у цьому протистоянні із французами фаворитом є Динамо. Але зараз, на жаль, Ренн – фаворит. Фенербахче та Ренн – фаворити. Але це така середня група. І, враховуючи, що Динамо має дуже хорошого головного тренера, який може щось придумати, киянам під силу поборотися за путівку до плей-офф Ліги Європи. Думаю, що у якихось поєдинках із Фенербахче чи з Ренном кияни мають взяти очки. А у матчах з АЕКом ми маємо перемагати", – сказав Воробей у коментарі Sport.ua.

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