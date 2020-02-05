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"З Днем народження мене!" – Роналду іронічно привітав себе з 35-річчям

18:17 407 Читать на русском
"З Днем народження мене!" – Роналду іронічно привітав себе з 35-річчям
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не дозволяє собі розслабитись навіть у святковий день.

Сьогодні, 5 лютого, одному з найкращих футболістів епохи виповнилось 35 років.

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Замість того, що присвятити цей день собі та своїй родині, Роналду відповідально прибув на тренування Ювентуса. Одну з інтенсивних вправ зірковий португалець опублікував в instagram, підписавши: "З Днем народження мене!".

Незважаючи на свій поважний, як для футболіста, вік, в поточному сезоні Серії А Роналду провів 19 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та двома асистами.

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Happy birthday to me!!?

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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