"З Днем народження мене!" – Роналду іронічно привітав себе з 35-річчям

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не дозволяє собі розслабитись навіть у святковий день.

Сьогодні, 5 лютого, одному з найкращих футболістів епохи виповнилось 35 років.

Роналду набрав рекордну кількість підписників в Instagram – португалець опублікував ностальгічну підбірку фото

Замість того, що присвятити цей день собі та своїй родині, Роналду відповідально прибув на тренування Ювентуса. Одну з інтенсивних вправ зірковий португалець опублікував в instagram, підписавши: "З Днем народження мене!".

Незважаючи на свій поважний, як для футболіста, вік, в поточному сезоні Серії А Роналду провів 19 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та двома асистами.

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