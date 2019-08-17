"З дитинства я жив наче в тунелі, без свободи", – Снейдер згадав свої жертви заради футболу

Легендарний хавбек збірної Нідерландів поділився важкими спогадами зі свого футбольного минулого.

"Я потребував свободи. Я зрозумів це два або три місяці тому, коли кілька клубів, зацікавлених в мені, вийшли зі мною на контакт. Але я не хотів навіть розглядати їхні пропозиції. Настав час покласти цьому край. Якби я хотів продовжити грати і тренуватися, я міг би виступати ще два або три роки в Катарі, але прийшов час зупинитися.

Снейдер оголосив про завершення кар'єри

У віці семи років я вже грав за Аякс. З тих пір я жив, як в тунелі, без свободи дій. У мене практично ніколи не було часу відпочити у вихідні, відсвяткувати дні народження, весілля і навіть відвідати похорон. Я хотів відчути себе вільним, і мене це влаштовує. Футбол у мене в крові, і цього не змінити, але я вже зробив на футбольному полі те, що повинен був зробити", – наводить слова Снейдера De Telegraaf.

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Нагадаємо, Веслі Снейдер нещодавно оголосив про завершення професіональної кар'єри гравця. У активі нідерландця перемога в Лізі чемпіонів з Інтером, а також срібло на чемпіонаті світу 2010 року.