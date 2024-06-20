"Ми всі знаємо, наскільки високий рівень кваліфікації Ліги чемпіонів, як і кожна окрема команда, яка в них бере участь. Попереду у нас всього чотири тижні, але також велика мотивація показати себе в найкращому світлі проти такої команди, як Динамо.

Партизан – Динамо: матч Ліги чемпіонів пройде без уболівальників – сербів покарали за дискримінацію та расизм

Завтра ми розпочинаємо другу частину підготовки, де до 10 липня будемо змагатися з суперниками рівня Ліги чемпіонів, щоб розуміти реальну картину перед початком кваліфікації. Ми знаємо, що буде непросто, але Партизан – великий клуб і завжди грав такі ігри найкраще. Про Динамо – клуб із традиціями та виняткову команду – не треба і говорити.

Шкода, що ми гратимемо домашню гру без глядачів, оскільки діє штраф УЄФА від минулого року, тому що присутність уболівальників надає особливого шарму кожному змаганню", – цитує Краля офіційний сайт Партизана.

Нагадаємо, перший матч Динамо проведе вдома 23/24 липня, а 30/31 липня зіграє на виїзді.

"Крик Кварцяного? Було легко, бо я нічого не розумів": словак Ян Масло грає у 38 – сумує за Україною і вірить у своїх