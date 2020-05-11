"З часом він очолить Реал, Барселону або Челсі": Штанге пророкує Шевченку велике майбутнє

Колишній наставник Дніпра Бернд Штанге поділився думками щодо прогресу головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"У сезоні 1995/96 ми не були достатньо сильними, щоб виграти лігу. Динамо було кращим. У команди був прекрасний стадіон і сильний підбір футболістів. У киян виділявся 19-річний Андрій Шевченко.

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Коли я тренував збірну Білорусі, ми грали у Львові проти України матч відбору на ЧС-2010. Шевченко забив єдиний гол у матчі на 90+4 хвилині з пенальті. А зараз він провів неймовірну роботу вже як молодий тренер збірної України. Але це тільки початок. Думаю, з часом він очолить один з топ-клубів Європи – Реал, Барселону або Челсі. Я вірю в його потенціал. Це підказує мені мій тренерський досвід", – сказав Штанге в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, німецький фахівець тренував Дніпро з 1995 по 1996 рр. і встиг двічі завоювати з командою "бронзу" чемпіонату та вийти у фінал Кубка України.

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