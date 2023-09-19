– Минулого сезону Шахтар був дуже українською командою. Тепер стало більше легіонерів. Це викликає якісь труднощі?

– З бразильцями є труднощі у спілкуванні, бо вони не знають навіть англійську, не кажучи вже про українську. Вони говорять португальською – і тільки між собою. У нас лише Тарас Степаненко трохи знає португальську і може з ними знайти якийсь зв’язок. Я нічого не можу сказати про цих футболістів, бо я їх особливо не бачив на полі.

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Мені дуже подобається грузин Азаров, якого ми підписали. Це дуже хороший футболіст. Підписали ізраїльтянина Лемкіна, це теж непоганий футболіст. Але я також думаю, що вони молоді футболісти, і їм потрібен час. Побачимо, що буде далі.

– Яка зараз основна мова на тренуваннях?

– Англійська, – сказав Судаков у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, у літнє міжсезоння до Шахтаря приєдналося 7 легіонерів: 3 бразильці, грузин, еквадорець, танзанієць та ізраїльтянин.

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