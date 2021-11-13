"Ніяк українцям не вдається позбутися нічийного синдрому. І не відмовиш нашим хлопцям у старанності, але від матчу до матчу наступаємо на ті самі граблі. Маю на увазі промахи в обороні та просто катастрофічну ситуацію з реалізацією гольових моментів.

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Впевнений, що трансферна вартість юного болгарського воротаря Светослава Вуцова, який зробив кілька ефектних сейвів, після поєдинку з українцями сильно зросла, проте наші багато разів промахувалися із забійних позицій. Я це пояснюю відсутністю у того ж Андрія Ярмоленка ігрової практики на клубному рівні. Щодо Руслана Маліновського, то він зіграв на своєму рівні, хоча й не так яскраво.

Не сподобалося, як наші розпочали другий тайм – добре, що в цей період болгари не забили ще раз, бо інакше було б складно врятуватися. Все ж таки, потрібно віддати належне господарям: вони зуміли згуртуватися, підняли темп і їхня перевага стала тотальною. Єдине чого не вдалося, за винятком одного влучного удару Тараса Степаненка, то це виправити приціл. Сподіватимемося, що приберегли гольовий запас на наступний матч – з Боснією і Герцеговиною", – сказав Микитин у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, збірна України на виїзді проведе свій заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Початок зустрічі о 21:45.

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