"З боку деяких людей немає поваги", – Валяєв хоче піти з Металіста 1925

Головний тренер Металіста 1925 Сергій Валяєв після перемоги над Дніпром-1 заявив, хоче хоче написати заяву про відставку з посади наставника команди.

"Сьогодні була бойова гра, але не дивлячись на перемогу, я, швидше за все, напишу заяву про відхід з команди. Є якісь речі футбольні та нефутбольні, які вибивають землю з-під ніг, і я так не можу працювати.

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Було бажання піти з команди ще перед матчем проти Волині, але я взяв паузу. Нічого не змінилося. Бачу ставлення до мене і буду розмовляти з керівництвом, чи варто мені тут залишатися. З боку деяких людей немає поваги.

Наші футболісти –- молодці, я їм вдячний. Вони проявили характер, як справжні мужики, але в такій обстановці мені дуже важко працювати. З такою "підтримкою", як у мене – дуже важко", – цитує Валяєва офіційний сайт СК Дніпро-1.