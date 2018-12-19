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Арсенал-Київ відрахував третину гравців, – Бурбас

17:08 701 Читать на русском
Арсенал-Київ відрахував третину гравців, – Бурбас
Арсенал-Київ / ФК Арсенал-Київ

Київський Арсенал розпрощався з третиною своїх гравців після першої частини сезону.

Арсенал-Київ проводить чистку складу і вже позбавився третини гравців, повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

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"У столичному Арсеналі масова кадрова чистка. Зі складу першої команди відраховано третину гравців. З усіма розходилися без скандалів. Як то кажуть, за обопільною згодою", – написав Бурбас у своєму Твіттері.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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