Український воротар Данді Юнайтед Євген Кучеренко поділився думками про шотландський Абердін, який 2 жовтня зіграє з Шахтарем у Лізі конференцій.

– Нещодавно, у третьому турі Шотландської Прем’єр-ліги, ви перетиналися з Абердіном особисто. Ваш Данді Юнайтед переміг команду Теліна (2:0). Розкажіть про сильні сторони майбутніх суперників Шахтаря, хто зі складу Абердіна запам’ятався найбільше й може помотати нерви гравцям "гірників"?

– В Абердіна стиль гри дуже подібний до того, що сповідує Шахтар – комбінаційний футбол, вихід в атаку через швидкий пас, в них вінгери дуже сильні. Швидкі й технічні хлопці (мова про Карлссона та Міловановіча, які також можуть зіграти й на позиції форварда, – прим.). Власне, от цей їх новачок, що з Болоньї перейшов.

– Єспер Карлссон?

– Так, і саме він робить у них всю погоду.

– А чого можна очікувати від інших гравців і самої команди?

– Ще у них хороший опорник Данте Полвара. Дуже мені сподобався, коли Данді Юнайтед з Абердіном грали.

Абердін – це команда, яка не сповідує силовий футбол, як решта команд шотландського чемпіонату, котрі грають в стилі "бий-біжи". Вони, як я вже сказав, сповідують технічний, комбінаційний футбол, а такий стиль гри, окрім Абердіна, у Шотландії простежується ще лише у двох клубів, місцевих грандів – Селтіка й Рейнджерс.

– Ви не так давно грали в УПЛ. З якою командою з нашого чемпіонату можна порівняти за силою Абердін? Із ЛНЗ, Карпатами, Кривбасом чи ваш варіант?

– Для Шахтаря матч з Абердіном буде, як битва з Динамо.

– Навіть так?

– Чи як із Поліссям. Легко донецькій команді точно не буде. Говорю це не просто так, а тому, що й досі слідкую за УПЛ, зокрема за іграми Шахтаря. Бачив їх нічиї з Металістом 1925 і Карпатами, – розповів Євген Кучеренко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що матч Абердін – Шахтар відбудеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом.

