Наполі обіграв Мілан (2:1) у 30 турі чемпіонату Італії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Россонері" пропустили вже на перших хвилинах. Передача вивела Політано не ударну позицію і той легко прокинув повз Меньяна.

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Другий гол Наполі оформив до 20 хвилини. Захисники Мілана абсолютно забули про Лукаку, який перекинув через голкіпера. Наразі у бельгійця 400 голів на клубному та міжнародному рівнях. "Россонері" зуміли забити лише один м'яч, автором якого став Йовіч.

Наразі Наполі перебуває на другому місці у турнірній таблиці Серії А з 64 балами. Мілан розташувався на 9-й сходинці з 47 очками

Варто нагадати, що Лукаку оформив дубль у ворота збірної України в Лізі націй.