"Містяни" увесь другий тайм провели в більшості після вилучення Рауля Хіменеса, який безглуздо отримав дві жовті картки поспіль. Однак програли "вовки" лише через сумнівний пенальті за гру рукою Моутінью. Удар реалізував Стерлінг, для якого це 100-й гол в АПЛ.

Манчестер Сіті переміг Вулверхемптон завдяки неоднозначному пенальті – Зінченко провів хороший матч

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 38 очок і гарантовано збереже лідерство в турнірній таблиці за підсумками звітного туру. Вулверхемптон поки залишається восьмим, але у конкурентів є шанси піднятися вище.