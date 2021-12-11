Ювілей Стерлінга завдяки сумнівному пенальті та безглузде вилучення у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон
17:03 - Читать на русском
Манчестер Сіті обіграв Вулверхемптон в рамках 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Рауль Хіменес 45+2’
45+2’ Рауль Хіменес
"Містяни" увесь другий тайм провели в більшості після вилучення Рауля Хіменеса, який безглуздо отримав дві жовті картки поспіль. Однак програли "вовки" лише через сумнівний пенальті за гру рукою Моутінью. Удар реалізував Стерлінг, для якого це 100-й гол в АПЛ.
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Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 38 очок і гарантовано збереже лідерство в турнірній таблиці за підсумками звітного туру. Вулверхемптон поки залишається восьмим, але у конкурентів є шанси піднятися вище.
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