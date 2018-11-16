toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ ХОРВАТІЯ - ІСПАНІЯ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Ювентус отримав пропозицію підписати Наваса

12:00 186 Читать на русском
Ювентус отримав пропозицію підписати Наваса
Кейлор Навас / соцмережі

Голкіпер Реала Кейлор Навас може перейти в Ювентус, але "стара синьйора" не горить бажанням підписувати костариканця.

Ювентус отримав пропозицію підписати голкіпера Кейлора Наваса, повідомляє Calciomercato.

Куртуа пояснив, що змінилося в Реалі після звільнення Лопетегі

Костариканець втратив місце в основі Реала після приходу Тібо Куртуа з Челсі. Новий головний тренер "бланкос" Сантьяго Соларі навіть не виставив костариканця на матч Ліги чемпіонів проти Вікторії Пльзень (5:0). Навас перейшов у Реал в 2014 році після успішного чемпіонату світу в складі збірної Коста-Ріки.

Щоправда, "б'янконері" не налаштовані підсилювати позицію голкіпера, оскільки впевнені у Войцеху Щенсни, також у розпорядженні є Маттія Перін.

Баба – надія Реала: 13-річний підопічний Хабі Алонсо забиває, як Мессі та Роналдінью, а його брат представляє Барселону

Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Кейлор Навас Кейлор Навас Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
8
хв
Нідерланди
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук