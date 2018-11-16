Ювентус отримав пропозицію підписати Наваса

Голкіпер Реала Кейлор Навас може перейти в Ювентус, але "стара синьйора" не горить бажанням підписувати костариканця.

Ювентус отримав пропозицію підписати голкіпера Кейлора Наваса, повідомляє Calciomercato.

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Костариканець втратив місце в основі Реала після приходу Тібо Куртуа з Челсі. Новий головний тренер "бланкос" Сантьяго Соларі навіть не виставив костариканця на матч Ліги чемпіонів проти Вікторії Пльзень (5:0). Навас перейшов у Реал в 2014 році після успішного чемпіонату світу в складі збірної Коста-Ріки.

Щоправда, "б'янконері" не налаштовані підсилювати позицію голкіпера, оскільки впевнені у Войцеху Щенсни, також у розпорядженні є Маттія Перін.

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