Ювентус бажає підписати польського форварда на правах вільного агента влітку 2021 року.

Наполі планує зірвати плани Атлетіко та продати Міліка у Францію

Фабріціо де Веккі, агент футболіста, наступного тижня зустрінеться зі спортивним директором Ювентуса Фабіо Паратічі, повідомляє Corriere dello Sport. Цікаво, що Наполі все ще прагне отримати компенсацію у розмірі 15-18 млн євро за Міліка.

У нинішньому сезоні Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір неаполітанців.

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