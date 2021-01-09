Ювентус зустрінеться із агентом Міліка щодо можливого трансферу
Фабріціо де Веккі, агент нападника Наполі Аркадіуша Міліка, продовжує активну роботу щодо майбутнього працевлаштування свого клієнта.
Ювентус бажає підписати польського форварда на правах вільного агента влітку 2021 року.
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Фабріціо де Веккі, агент футболіста, наступного тижня зустрінеться зі спортивним директором Ювентуса Фабіо Паратічі, повідомляє Corriere dello Sport. Цікаво, що Наполі все ще прагне отримати компенсацію у розмірі 15-18 млн євро за Міліка.
У нинішньому сезоні Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір неаполітанців.
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