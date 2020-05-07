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Ювентус зробив щедру пропозицію щодо трансферу лідера Челсі

7 травня 12:41 764 Читать на русском
Ювентус зробив щедру пропозицію щодо трансферу лідера Челсі
Жоржінью іо Саррі / фото: Челсі

Півзахисник Челсі та збірної Італії Жоржінью має шанс знову попрацювати під керівництвом Мауріціо Саррі.

Туринський Ювентус веде переговори з Челсі щодо трансферу Жоржінью, повідомляє The National. За інформацією джерела, італійський клуб запропонував за хавбека 40 млн євро.

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Раніше повідомлялося, що в переході Жоржінью особисто зацікавлений наставник "б'янконері" Мауріціо Саррі. Футболіст уже грав під його керівництвом в Наполі і Челсі. Контракт 28-річного гравця з лондонським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

До слова, у нинішньому сезоні Жоржінью провів 37 матчі у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 7 забитих м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Челсі Челсі Жоржінью Жоржінью Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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