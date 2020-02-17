Ювентус зробив особливий подарунок своєму 100-річному фанату

Мегадосвідчений фанат Ювентуса відвідав поєдинок туринців проти Брешії (2:0) у 24 турі Серії А.
Сільвіо Фассон регулярно підтримує улюблений клуб на трибунах попри поважний вік – 100 років.
Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0
Ювентус захотів вшанувати відданого прихильника і підготував подарунок. Дідусь отримав фірмову футболку туринців із символічним числом 100 та своїм іменем. Чинні чемпіони Італії у офіційному твіттері побажали Фассону приємного перегляду матчу, команда також не підвела – впевнена перемога 2:0.
Нагадаємо, саме Ювентус очолює турнірну таблицю Серії А після 24-х зіграних турів.
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