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Ювентус зробив особливий подарунок своєму 100-річному фанату

17 лютого 07:30 1774 Читать на русском
Ювентус зробив особливий подарунок своєму 100-річному фанату
Роналду аплодує суперфанату / Фото з відкритих джерел

Мегадосвідчений фанат Ювентуса відвідав поєдинок туринців проти Брешії (2:0) у 24 турі Серії А.

38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо
 
Флоріан Айє 37’
37’ Флоріан Айє
38’ Пауло Дибала
75’ Хуан Куадрадо

Сільвіо Фассон регулярно підтримує улюблений клуб на трибунах попри поважний вік – 100 років.

Феноменальний асист п'ятою у відеоогляді Ювентус – Брешія – 2:0

Ювентус захотів вшанувати відданого прихильника і підготував подарунок. Дідусь отримав фірмову футболку туринців із символічним числом 100 та своїм іменем. Чинні чемпіони Італії у офіційному твіттері побажали Фассону приємного перегляду матчу, команда також не підвела – впевнена перемога 2:0.

Нагадаємо, саме Ювентус очолює турнірну таблицю Серії А після 24-х зіграних турів.

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Італія Ювентус Ювентус футбольні фанати Ювентус - Брешія
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