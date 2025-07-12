За даними Джанлуки Ді Марціо, 25-річний англієць може опинитися в італійському клубі незалежно від майбутнього Франсішку Консейсау.

Екс-захисник Манчестер Юнайтед жорстко розніс зірку команди: "Продайте цього хлопця!"

За Санчо "Стара синьйора" запропонувала 10 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. Раніше "червоні дияволи" намагалися продати гравця за 25 млн євро. Це – третина суми, яку МЮ заплатив за Санчо Борусії Д чотири роки тому. Зараз портал Transfermarkt оцінює Джейдона в 28 млн євро.

У сезоні 2024/25 вінгер забив 5 м'ячів і віддав 8 гольових передач в 41 матчі на клубному рівні за Челсі, в складі якого виступав на правах оренди.

Рома хоче замінити Довбика невдахою з Манчестер Юнайтед – у Гасперіні є аргумент