Ювентус знову хоче переманити Зідана

Лідер Серії А налаштований скористатися невпевненістю в майбутньому французького тренера в Реалі.

Ювентус продовжує роздумувати над варіантами заміни Мауріціо Саррі на випадок відставки алленаторе. Окрім Маурісіо Почеттіно, претендентом на посаду наставника "Старої синьйори" знову став Зінедін Зідан, інформує Calciomercato.

Зідан неоднозначно оцінив своє майбутнє в Реалі

Днями 48-річний француз заявив, що не впевнений у своєму майбутньому в королівському клубі, що одразу ж породило чутки про ймовірний відхід тренера. Зауважимо, що у сезоні 2019/20 Реал під керівництвом Зідана фінішував першим у Ла Лізі, а загалом знаменитий екс-капітан збірної Франції виграв вже 11 трофеїв у статусі тренера.

Контракт Зідана з Реалом розрахований до літа 2022 року. Зарплатня француза в Мадриді складає близько 13 млн євро за сезон.

Ювентус ризикує втратити Роналду через нового тренера – Саррі висить на волосині, а легенда туринців може стати катом