В рамках 25-го туру Серії А Спеція на виїзді розгромно поступилась Ювентусу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ювентус заради збереження шансів на Скудетто повинен був перемагати одного з аутсайдерів турніру Спецію. Тим більше мотивації підопічним Андреа Пірло повинна була додати нещодавня невдача із Вероною.

Перша половина зустрічі була досить нудною. Було кілька небезпечних моментів у туринців, однак реалізувати їх вони не змогли. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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На 61-й на полі з'явився Мората, який менше ніж за хвилину вивів "б'янконері" уперед. Трохи згодом, на 71-й, їхню перевагу закріпив К'єза, а вже під завісу зустрічі розгромним рахунок зробив Роналду. Гравці Спеції намагались нав'язувати боротьбу і на останніх хвилинах компенсованого часу таки заробили одинадцятиметровий, однак його не зумів реалізувати Галабінов. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Ювентуса – 3:0.

Завдяки цій перемозі туринці закріпились на третій сходинці турнірної таблиці та скоротили відставання від Мілана до 3-х пунктів, натомість Спеція опустилась 16-ту сходинку першості.

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