Глейсон Бремер ризикує стати ще одним "зрадником" Торіно, але для цього Ювентусу потрібно витримати конкуренцію з Інтером.

Глейсон Бремер перебуває в одному кроці від переходу в Ювентус / фото з відкритих джерел

Згідно з інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, у торгах за центрального захисника Торіно стався крутий поворот. Довгий час фаворитом виступав Інтер, який обрав Бремера в якості головного підписання в оборону – "нерадзуррі" зробили пропозицію в 30 мільйонів євро і пообіцяли Глейсону 3 мільйони євро на рік.

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Втім, трансфер Маттейса де Лігта з Ювентуса у Баварію змінив ситуацію. "Стара синьйора" запропонувала за Бремера не менше 40 мільйонів євро. Крім того, центрбеку пообіцяли 5-річний контракт з 4 млн євро зарплатні та бонусом в 1 млн.

Саме такого розвитку подій побоювався Інтер, який намагався пришвидшити підписання центрбека. Інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляє, що сьогодні "нерадзуррі" та Торіно проведуть вирішальний раунд перемовин.

Глейсон визнається одним із найкращих захисників попереднього сезону Серії А. Статистично-аналітична компанія Olocip, яку створив екс-хавбек Реала Естабан Гранеро, називає гру Бремера найбільш схожою на стиль Де Лігта.

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