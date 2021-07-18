Ювентус знайшов заміну Артуру у ПСЖ
18 липня 21:43 - Читать на русском
Півзахисник ПСЖ Леандро Паредес має шанс повернутись у Серію А.
Ювентус намагається підписати хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, повідомляє La Repubblica.
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"Стара Синьйора" уже розпочала перемовини з парижанами щодо оренди 27-річного аргентинця. У Юве Леандро повинен стати заміною бразильському хавбеку Артуру, який вибув на тривалий термін через операцію на правій нозі. В угоду Ювентус планує додати також право подальшого викупу гравця.
У минулому сезоні Ліги 1 Паредес провів 21 матч, в якому відзначився голом та двома асистами.
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