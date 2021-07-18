Ювентус намагається підписати хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, повідомляє La Repubblica.

Артур переніс операцію – Ювентус назвав терміни відновлення бразильця

"Стара Синьйора" уже розпочала перемовини з парижанами щодо оренди 27-річного аргентинця. У Юве Леандро повинен стати заміною бразильському хавбеку Артуру, який вибув на тривалий термін через операцію на правій нозі. В угоду Ювентус планує додати також право подальшого викупу гравця.

У минулому сезоні Ліги 1 Паредес провів 21 матч, в якому відзначився голом та двома асистами.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря