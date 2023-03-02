Tuttosport опублікував частину апеляції юристів Ювентуса стосовно штрафу в 15 очок. Адвокати туринців виділили чотири причини, через які штраф має бути скасовано.

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Юристи клубу наполягають на тому, що жодні формальні правила не забороняють приріст капіталу. У 2022 році зі "старої синьйори" аналогічні звинувачення було знято. Крім цього, докази прокуратури не є новими, і вже були розглянуті раніше. З цієї причини клуб був виправданий.

Третьою причиною юристи Ювентуса вважають відмову суду заслухати доводи туринського клубу під час ухвалення вердикту, що є "кричущим порушенням права на захист і права бути почутими".

Крім цього, у стані Ювентуса вважають, що завищена ціна трансферів не мала істотного впливу на фінансовий стан клубу і принесла 3,6% від загального доходу з 2018 по 2021 рік, тобто 60 мільйонів євро з 1,675 мільярда.

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