"Россонері" уже тривалий час стежать за вінгером "гірників", але поки не робили офіційної пропозиції Шахтарю. Однак останніми днями активізувалися контакти з представниками гравця, стверджує Pianeta Milan.

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За інформацією видання, Мілан повернувся до кандидатури Тете після провалу переговорів щодо Кайо Жорже, який напередодні завершив перехід у Ювентус. Відтак, останній слот для гравця без паспорта громадянина ЄС Мілан планує приберегти саме для вінгера Шахтаря.

Зазначається, що перед початком офіційних переговорів італійський клуб хоче знайти нову команду для Саму Кастільєхо, який не задовольнив тренерський штаб. Саме на місце іспанця хочуть підписати Тете.

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