Ювентус не може дозволити собі серйозні витрати на ринку без попередніх продажів.

Туринці розглядають варіант з рокіровкою хавбеків Деніс Закарія-Леандро Паредес, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Ювентус розраховував продати Адріена Рабйо в МЮ, але непомірні апетити француза та його матері зірвали угоду. Тепер "Старій синьйорі" потрібно шукати іншу жертву в центрі поля, щоб заробити гроші і звільнити місце для Паредеса. Закарія виглядає оптимальним варіантом, оскільки до нього вже є предметний інтерес з боку Монако. Швейцарця лише взимку придбали у Борусії М за 8,5 млн євро.

Паредес вважався одним з найкращих друзів Мессі в ПСЖ, проте з приходом Гальтьє вирушив на лаву запасних і отримує крихти ігрового часу.

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