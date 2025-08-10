Ювентус переграв дортмундську Борусію (2:1). Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Борусія Д – Ювентус – 1:2

Голи: Байєр, 89 – Камбь'со, 16, 53

Ювентус офіційно позбувся свого головного універсала – він перейшов до клубу, в якому грав його батько

Матс Хуммельс зіграв за Борусію Д у товариському матчі проти Ювентуса. Захисник завершив кар'єру минулого сезону після відходу з Роми, де виступав разом з Довбиком. Хуммельс зіграв 18 хвилин, а потім його замінив Зюле.

Матс виступав за Борусію з 2008 по 2016 рік. З дортмундцями захисник виграв 6 трофеїв, у тому числі 2 титули Бундесліги і 2 Кубки Німеччини, а також двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Обидва голи у ворота Борусії забив Камб'ясо. Спочатку Андреа асистував Калюлю, а потім Кенан Їлдіз.