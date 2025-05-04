Болонья та Ювентус визначали, хто з них за підсумками 35-го туру Серії А опиниться в зоні Ліги чемпіонів.

Рома – Фіорентина – 1:0 – відео 12-го гола Довбика в Італії та огляд матчу

"Стара синьйора" забила після помилки воротаря. Скорупскі був зобов'язаний відбивати удар Тюрама з-за меж штрафного майданчика, але помилився і пропустив. Загалом перший тайм вийшов рівним: Ніко Гонсалес ще раз відправив м'яч у сітку воріт Скорупскі, але бригада арбітрів зафіксувала в аргентинця офсайд. Болонья відповіла "сухим листом" Орсоліні з кутового – Ді Грегорі перевів м'яч над поперечиною. Після контакту Маккенні та Фройлера у штрафному Юве господарі просили пенальті, але арбітр розвів руками.

Після перерви Доменіко Довері скасував через офсайд ще один гол "Старої синьйори" – цього разу у виконанні Камб'ясо. За кілька хвилин після цього Болонья змогла зрівняти рахунок: Фройлер пішов з-під опіки автора першого голу Тюрама і завершив затяжну позиційну атаку "россоблу", яка почалася з... антигероя першого тайму Скорупскі.

Рома, яка напередодні обіграла Фіорентину, сподівалася на будь-який результат, окрім нічиєї – перемога Юве чи Болоньї залишала римлян на четвертій сходинці таблиці. Однак нічия на стадіоні Даль'Ара зіграла проти команди Клаудіо Раньєрі: Ювентус наздогнав Рому за очками й обійшов її завдяки кращій різниці м'ячів.

Таким чином, Юве четвертий з 63 очками, Рома – п'ята (також 63, як і в Лаціо, який на шостій сходинці), а Болонья сьома – 62 бали.

Рома завдяки голу Довбика увірвалась у зону Ліги чемпіонів – лише троє кращі за українця