Швейцарський Ювентус потрапив у курйозну ситуацію через форму команди.

Ювентус з четвертої ліги Швейцарії зіграв свій матч проти Бадена (2:1) у формі, що нагадувала комплект Барселони з сезону 2022/23.

Виявилося, що швейцарська команда справді використала стару форму "кулес". Footy Headlines повідомляє, що клуб лише приклеїв іншого спонсора та свій логотип на футболку. В кількох гравців навіть відклеїлись наклейки під час матчу.

Вболівальники у соцмережах запідозрили, що команда це зробила через фінансові труднощі.

"Ні, моєму батькові просто подобається ця форма. Він великий фанат Барселони", – пояснив помічник головного тренера команди Себастьян Бауерт.

Цікаво, що клуб вже використовував ці футболки раніше, але широка аудиторія помітила це лише зараз. Гравці команди також носять тренувальну форму Барселони.

Раніше швейцарський Ювентус використовував чорно-білі кольори, як однойменний італійський гранд з Турина. Проте цього року команда змінила клубні кольори.

