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Контракт Романьйолі з Міланом чинний до літа 2022-го. Наразі "россонері" не запропонували капітану команди продовжити співпрацю. Цією ситуацією і може скористатися Ювентус, підписавши Романьйолі на правах вільного агента. Дозвіл на перемовини з потенційними працедавцями оборонець отримає вже в січні.

До слова, в нинішньому сезоні Алессіо Романьйолі провів 11 матчів у всіх турнірах.

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