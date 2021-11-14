Ювентус зібрався переманити капітана Мілана
Оборонець італійського Мілана Алессіо Романьйолі може оформити скандальний перехід у туринський Ювентус.
"Стара синьйора" вивчає варіант із запрошенням центрбека, повідомляє Corriere dello Sport.
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Контракт Романьйолі з Міланом чинний до літа 2022-го. Наразі "россонері" не запропонували капітану команди продовжити співпрацю. Цією ситуацією і може скористатися Ювентус, підписавши Романьйолі на правах вільного агента. Дозвіл на перемовини з потенційними працедавцями оборонець отримає вже в січні.
До слова, в нинішньому сезоні Алессіо Романьйолі провів 11 матчів у всіх турнірах.
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