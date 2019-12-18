Ювентус здолав Сампдорію та одноосібно очолив Серію А

У середу в Серії А відбулось два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20

17-й тур

Сампдорія – Ювентус – 1:2

Голи: Капрарі, 35 – Дибала, 19, Роналду, 45

Вилучення: Капрарі, 90+2 (друга жовта картка, Сампдорія)

7-й тур

Брешія – Сассуоло – початок матчу о 21:45

Черговий, 17-й тур Серії А відкривали Сампдорія та Ювентус. Шалена перевага туринців втілилась у перший гол вже на 19-й хвилині: отримавши м’яч на краю штрафного майданчика Пауло Дибала зльоту загнав круглого у сітку. В середині тайму Джанлука Капрарі зумів зрівняти рахунок у матчі.

Однак гол у роздягальню забив Кріштіану Роналду – вдруге у матчі результативною передачею відзначився Алекс Сандро. Більше голів глядачі не побачили, а з цікавого слід відзначити вилучення у доданий час автора забитого гола Капрарі за другу жовту картку.

Перемога вивела Ювентус на чисте перше місце і принесла 42 очки, Сампдорія з 15-ма пунктами залишилась шістнадцятою.

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