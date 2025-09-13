Ювентус здолав Інтер у грандіозному Дербі Італії з сімома голами – брати Тюрами забили один одному, турки зробили феєрію
Ювентус у рамках центрального матчу 3-го туру Серії А 2025/26 переміг Інтер (4:3). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чергове Дербі Італії між Ювентусом та Інтером проходило в Турині. Поціновувачі золотої ери Серії А мали пустити невеличку сльозу, адже обидві команди очолювали зірки 90-х і "нульових". "Б'янконері" очолює Ігор Тудор, а "нерадзуррі" веде в бій Крістіан Ківу – легенди своїх клубів.
Обидві команди представляють Італію у Лізі чемпіонів. Міланці нещодавно зіграли у фіналі турніру, а туринцям пророчать значне просування у плей-офф. Особливого шарму зустрічі додавав той факт, що кращих матчів у Європі в суботу не планували – на Ювентус Стедіум дивився увесь світ.
Ще одним лейтмотивом дербі стало братерське протистояння у родині Тюрамів – Маркуса (нападник "змій") та Кефрена (хавбека "Старої синьйори). Вони перетинались не тільки в ігрових епізодах, а й у постійних суперечках з арбітром. На щастя, до бійок не дійшло.
Матч повністю виправдав очікування вболівальників. Справа не тільки у великій кількості голів. Просто гра сама по собі виглядала здорово – команди демонстрували високі швидкості, а на полі відчувався нерв. Зрештою, у ньому тривали неймовірні повороти сценарію, адже нічия нікого не влаштовувала з принципових питань.
Втім, головною окрасою дербі стали фантастичні голи. Рахунок вже на 14-й хвилині відкрив Ювентус. Подача з кутового виявилась невдалою, однак господарі виграли підбирання й провели атаку другим темпом. Локателлі закинув м'яч на дальню стійку, а Бремен виграв боротьбу й скинув у центр штрафного – точно під удар Келлі. Ллойд елегантно пробив у дотик під праву штангу. 1:0.
Відповідь Інтера прилетіла на 32-й хвилині. Комбінація перед карним майданчиком повністю оголила зону на лінію півкола – туди прибіг Чалханоглу, який завдав фантастичного удару. Точно в лівий нижній. 1:1!
Втім, останнє слово в першому таймі залишилось за Ювентусом. На 38-й хвилині Їлдиз відкрився між двома опорниками й отримав розрізний пас від Бремера, після чого вгатив метрів з 25-ти. Зоммер тягнувся за м'ячем і майже врятував Інтер, однак сфера була відправлена занадто точно – прямісінько під ліву стійку. 2:1!
Таким чином, у Дербі Італії з'явився ще один сюжет. Турки забили два з трьох голів до перерви, але на цьому вони не зупинялись. За 20 хвилин після старту другого тайму Інтер зрівняв рахунок.
Знову відзначився турок. Бастоні закинув сферу на дальню штангу, а там Тюрам і Зєліньскі виграли верхову боротьбу. Все завершилось скиданням на лінію штрафного під удар Чалханоглу – а той поклав корпус і вгатив з напівоберту. Точно у лівий нижній! 2:2!
На 76-й же хвилині Ювентус вперше змушений був відігруватись. Маркус Тюрам забив класичний для себе гол, замкнувши подачу Дімарко з кутового – 2:3!
Втім, вже на 83-й рахунок зрівнявся. Кефрен Тюрам відповів у стилі брата, пробивши головою після навісу Їлдиза зі стандарту. 3:3!
Ліліан Тюрам стежив за однаковими святкуваннями синів із трибун:
Обидві команди не збиралися грати на нічию. До останніх хвилин основного часу важко було зрозуміти, як завершиться поєдинок. Зрештою, все було вирішено на 1-й компенсованій завдяки вдалим замінам Ігора Тудора. У середині другого тайму він кинув у бій Аджіча й Девіда – вони й поставили крапку.
І яка це була крапка! Джонатан відкрився перед штрафним і скинув м'яч чорногорцю, а той наважився на постріл метрів з 30-ти. Зоммер тягнувся, але від його рук сфера залетіла в ліву дев'ятку. 4:3!
Цей гол виявився переможним для Ювентуса. Дербі Італії вдалося. Ювентус вперше за сім років стартував з трьох поспіль звитяг у чемпіонаті.
